В Мурманской области угодил в фотоловушку проснувшийся медведь

Охота у мишек сейчас будет трудной. Фото: Максим ШИПЕНКОВ

На днях в Лапландском заповеднике проснулся после зимней спячки медведь. Животное угодило в фотоловушку зоолога Алекса Гилязова. Косолапый почесал спинку о деревья, повалялся в снегу, а затем отправился по своим делам.

Как сообщает комитет по туризму Мурманской области, в этом году мишки проснулись достаточно рано. Все из-за того, что снега было очень мало.

- Талая вода проникает в берлоги, будит косолапых. А это значит, что изрядно похудевшим за зиму мишкам придется добывать себе пищу, охотиться за оленями, лосями. Такая охота для исхудавших медведей - тяжелый труд. Но растительной пищи пока нет, а, значит, в ход пойдет все, что найдется. Медведи практически всеядны, - рассказали специалисты.

Первыми обычно пробуждаются самцы. А через несколько недель из берлог выходят медведицы. Зимой они приносят потомство. Первые месяцы жизни медвежата проводят с матерью в спячке, а уже окрепших малышей медведица выводит из берлоги.

Стоить уже держать ухо востро, если пошел гулять в лес.

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