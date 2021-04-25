В первый день работы ярмарки "Наша рыба" в Мурманске продали 4,5 тонны продукции

Самой популярной рыбой на ярмарке стала треска. Фото: правительство Мурманской области

24 апреля в Мурманске возобновила свою работу ярмарка "Наша рыба". Напомним: почти год она на работала из-за пандемии коронавируса.

За первый же день на ярмарке продали 4,5 тонны охлажденной рыбы. Самый популярный продукт у северян - треска (ее продали 3,3 тонны), потом идут пикша (600 килограммов), форель (400 килограммов), камбала (300 килограммов), окунь (200 килограммов). Цены были на 25-30% ниже рыночных.

- Первый день еще раз подтвердил, что проекты по обеспечению северян доступной и качественной рыбой очень востребованы. Некоторые виды "охлажденки" были раскуплены за один час! Совершенно точно проект "Наша рыба" будем и дальше развивать, – прокомментировал глава региона Андрей Чибис.

Ярмарка будет работать каждую субботу с 10.00 до 17.00. В торгово-развлекательный центр "Форум" северян довезут бесплатные автобусы.

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