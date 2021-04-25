Бывшего главу УФСИН по Мурманской области застрелили на охоте

Евгений Михов до 2018 гола руководил УФСИН по Мурманской области. Фото: УФСИН

Следственное управление Следственного комитета по Забайкальскому краю возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух человек). Случилось это после того, как на охоте погибли Евгений Шихов - глава местного УФСИН и его знакомый.

- По имеющимся данным, днем 23 апреля на одном из охотничьих угодий в ходе конфликта местный работник выстрелами из ружья убил двоих человек. В числе погибших – начальник управления ФСИН по Забайкальскому краю. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. В связи с большим резонансом происшествия работу следователей на месте возглавил и.о. руководителя регионального следственного управления Алексей Вольный. Также на месте убийства работают следователи-криминалисты следственного управления, - сообщили в местном Следкоме.

Евгений Шихов родился 13 декабря 1969 года в поселке Усть-Абакан Республики Хакасия. На протяжении 12 лет служил на различных должностях среднего и старшего начальствующего состава УИС Хакасии. Возглавлял колонию-поселение и следственный изолятор.

С 2008 года Евгений Витальевич занимал должность заместителя начальника управления безопасности ГУФСИН России по Красноярскому краю. В феврале 2011 года перешел на работу в УИС Мурманской области, дослужился до главы Управления по региону. В феврале 2018 года переехал в Забайкальский край.

Указом Президента России Владимира Путина, 20 февраля 2020 года полковнику Шихову Евгению Витальевичу присвоено звание Генерал-майор внутренней службы РФ.

У погибшего остались жена и трое детей.

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