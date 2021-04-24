Жители Мурманска могут выбрать места и модель новых скейт-площадок

В Мурманской области выбирают места для скейт-площадок. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Мурманской области очень мало мест, где северяне могли бы заниматься экстремальными видами спорта, например, кататься на скейте. В Мурманске, например, подросткам приходится тренироваться перед здание правительства или у гостинично-делового центра "Арктика".

Хотя уже скоро на площади перед морским вокзалом появится рампа. Такую идея предложил губернатор Андрей Чибис. Но одного места мало, поэтому мурманчанам предложили выбрать еще места. Вариантов четыре: территория у мемориала Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны, нижняя площадка возле ТРЦ «Форум», парковка у ТРЦ «Плазма», площадка рядом с центральным входом в ТРЦ «Мурманск Молл». Проголосовать за них можно на портале «Наш Север» до 21 мая.

- Мы видим, что сегодня в этом есть потребность. Спортивной молодежи нужны такие локации, которые станут для них точками притяжения, где они смогут с пользой проводить время и при этом их интересы не будут пересекаться с интересами других групп населения, – отметила министр градостроительства и благоустройства Мурманской области Мария Гаврилова.

Там же можно выбрать модель площадок.

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