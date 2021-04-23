В Лапландском заповеднике сняли на видео брачные игры тетеревов

Тетерева токуют на открытых местах в лесу, на озерах. Фото: скрин видео

Весна, как известно, время любви. Так, научные сотрудники Лапландского заповедника отметили начало тетеревиного тока - это брачные игры птиц. В заповеднике средняя дата токования тетеревов – 15 апреля.

- В период тока самцы тетерева – косачи – сражаются за самку в ожесточенных боях, пух и перья разлетаются в разные стороны, оставляя противника иной раз без перьев в хвосте. Бой заканчивается бегством одного из драчунов, - сообщили в паблике "Лесная почта Лапландского заповедника".

Токовая песня тетеревов состоит из двух частей. Первая часть - это бормотание, издалека напоминающее воркование большого голубя. Вторая часть — чуфыканье. Прервав бормотание, самец производит шипящий звук «чу-фы-фш» или «чуфы-ы» несколько раз подряд, потом снова начинает бормотать.

В основном тетерева токуют на открытых местах в лесу, на озерах.

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