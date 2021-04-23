Завершены поиски 45-летнего жителя Мурманска в красной куртке

Мужчина был в гостях. Фото: "МурманСпас".

В Мурманске с 19 апреля искали 45-летнего местного жителя Дмитрия Яковлева. Мужчина ушел из дома и несколько дней было не известно, где же он пропадает. К счастью, поиски увенчались успехом - северянина удалось найти целым и невредимым.

- Дмитрий Яковлев был в гостях. Увидел на себя ориентировку и вернулся домой. Жив-здоров, с ним все в порядке, - уточнила "КП" координатор поисково-спасательного отряда "МурманСпас" в Мурманске Ольга Кононенко.

Напомним: в Кольском районе ищут пропавшего рыбака. Мужчина отправился удить рыбу на озеро около горы Волшепахк.

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