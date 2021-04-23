В Мурманске, Апатитах и Североморске подорожали яйца, лук и капуста

Яйца перед Пасхой поднялись в цене. Фото: Светлана Макеева

Мурманскстат еженедельно проводит статистическое наблюдение за ценами на продовольственные товары первой необходимости. Для выборки анализируются продукты в Мурманске, Североморске и Апатитах.

За последние три недели репчатый лук, яйца и белокочанная капуста стабильно дорожают в цене в среднем на 1%, а гречневая крупа, свинина, охлажденная рыба и картофель наоборот дешевеют примерно тоже на 0,5-1%.

Цена за десяток яиц на сегодня составляет 86,04 рубля, лук - 38,29 рубля, капуста - 25,95 рубля за килограмм.

- На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно, - сообщает Мурманросстат.

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