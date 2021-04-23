Прокуратура проводит проверку по факту задымления локомотива поезда Вологда-Мурманск

Локомотив задымился на участке Печаткино - Морженга. Фото: Виталий КАРНАУХ

22 апреля 2021 года в 14.00 произошло задымление в локомотиве пассажирского поезда Вологда-Мурманск. В это время состав находился на участке Печаткино - Морженга.

- В настоящее время локомотив заменили, и пассажирский поезд следует по маршруту. Причина технической неисправности локомотива устанавливается. - сообщила Северо-Западная транспортная прокуратура. - Вологодская транспортная прокуратура проведет проверку соблюдения прав пассажиров и безопасности движения при эксплуатации железнодорожного транспорта.

В вагонах пассажирского поезда в тот момент находились 93 человека, пострадавших нет. Задержка движения поезда составила 1 час 55 минут.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Стали известны подробности ДТП с участием поезда и легковушки в Мурмашах. Столкновение произошло утром (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru