На Startup Tour в Мурманске поступило 84 заявки из 34 городов — от Кандалакши до Владивостока

Наибольший интерес (32 заявки) у конкурсантов вызвал трек «Индустриальные и энергетические технологии». Фото: Startup Tour

На конкурс технологических проектов Startup Tour 2021 в Мурманске поступило 84 заявки из 34 городов в 27 регионах России. Экспертной комиссии предстоит выбрать по пять полуфиналистов в каждом из трех конкурсных треков.3 0 апреля они представят проекты членам жюри и поборются за главный приз конкурса — 300 тысяч рублей.

Наибольший интерес (32 заявки) у конкурсантов вызвал трек «Индустриальные и энергетические технологии». В категории «Биотехнологии в медицине и сельском хозяйстве» пришло 27 заявок, в треке «Информационные технологии» — 25. Среди регионов по количеству проектов лидирует Мурманская область: заявки поступили из Мурманска (18), Апатитов (7), Североморска (2), Кировска (2) и Кандалакши.

Денис Скрыганов, директор Мурманского регионального инновационного бизнес-инкубатора: «30 заявленных от региона проектов — достойный результат. Надеемся увидеть мурманские команды в полуфинале и финале конкурса. Главное, что все участники получат возможность пройти акселерационное обучение по программе "Сколково" Mini-MBA, пообщаться с менторами, экспертами и коллегами из других регионов. А мы сможем взять эти проекты в адресное сопровождение по дальнейшему развитию и доведению до коммерциализации и внедрению технологий в производственные циклы».

Региональный этап Startup Tour в Мурманске пройдет 30 апреля на сайте startup-tour.ru. Фото: Startup Tour

В мурманском этапе Startup Tour 2021 также захотели принять участие команды из Архангельской области (восемь заявок), Москвы и Калининградской области (по шесть заявок), Самарской области (четыре), Санкт-Петербурга и Алтайского края (по три), Башкортостана, Свердловской области, Хабаровского и Приморского края (по две). Кроме того, есть заявки из Пермского и Краснодарского края, Московской, Новосибирской, Томской, Вологодской, Калужской, Ярославской, Владимирской и Саратовской областей, республик Адыгея, Марий Эл, Татарстан, Карелия, Чувашия и Саха (Якутия).

Екатерина Иноземцева, генеральный директор АНО «Сколково Форум»: «Подавать заявки в другом регионе — обычная практика для участников StartupTour. Каждый году нас были команды, которые приезжали из соседних городов целыми делегациями, с радостью тратили время на дорогу и деньги на билеты. А благодаря онлайн-формату, чтобы представить проект на конкурсе, можно никуда не ездить, поэтому география участников во всех регионах у нас в этом сезоне получается такой интересной и разнообразной».

Региональный этап Startup Tour в Мурманске пройдет 30 апреля на сайте startup-tour.ru. Зарегистрированные посетители смогут пообщаться с полуфиналистами, жюри, экспертами Фонда «Сколково» и другими участниками мероприятия. Три финалиста получат приглашения на крупнейшую стартап-конференцию в России и СНГ Startup Village. Победителю достанется приз в размере 300 тысяч рублей.

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