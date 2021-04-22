В Мурманской области изменился состав подарка новорожденному

Теперь в подарочном наборе появились новые вещи. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

С 1 января 2021 года в Мурманской области всем новорожденным дарят специальные наборы от правительства региона.

Напомним: изначально в его состав входили стеганое покрывало, поздравительная папка, брелок-светоотражатель, буклет о поддержке семей с детьми, дневник мамы, сертификат "Ты родился на Севере", открытка-поздравление от губернатора, открытка "Вот мои ручки", складной ростомер.

Но теперь в подарочном наборе появились новые вещи. Так, согласно закупке на официальном сайте, теперь мамам будут вручать комбинезон для малыша, слип, чепчик, антицарапки, дневник мамы, конверт-одеяло, ростомер, коробку. Такие предметы северянки будут получать с 1 июля.

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