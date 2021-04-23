Какими средствами наносят горизонтальную дорожную разметку в Мурманске

В Мурманской области экспериментируют с дорожной разметкой, чтобы найти идеальный вариант. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Каждую весну жители Мурманска видят, что дорожная разметка исчезает вместе со снегом на дорогах города, а иногда и вместе с асфальтом. Редакция «КП» поинтересовалась, есть ли возможности наносить более долговечную разметку на наши дороги.

- Технологии ремонта дорог предполагают использование гравия, - пояснил редакции «КП» Алексей Логаев, директор Центра организации дорожного движения, - он выкатывается уже за год, и ни одна разметка на нем не сохраняется дольше этого периода. К тому же по нашим климатическим условиям мы используем пескосоляные смеси в течение года, и они за зиму работают как наждачная бумага. В южных городах, где количество снежных осадков меньше, разметка держится чуть дольше.

Для увеличения функциональной долговечности разметки в текущем году при ее нанесении помимо специально краски (эмали) применяется холодный спрей-пластик. Алексей Логаев поделился, что каждый год Центр экспериментирует с материалами, поскольку не все смеси выдерживают наши климатические условия. Развеял Алексей Логаев и наши предложения по поводу «встроенной разметки»:

- Мы регулярно ездим на конференции, где регионы обмениваются опытом. В Санкт-Петербурге делали встроенную разметку, когда цветной гравий укладывали в слой асфальта. Но как показала практика, в стыки между гравием и асфальтом затекает вода, и разметка разрушается.

В общем, рисовать разметку будут каждый год, но с надеждой, что какая-то смесь в этом году станет более устойчивой к нашему климату.

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