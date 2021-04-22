В Мурманске начали наносить дорожную разметку к 9 мая

Как рассказали нам в Центре организации дорожного движения, нанесение разметки возможно только при сохранении в течение длительного времени устойчивых плюсовых температур. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Некоторые наши читатели заметили, что в Мурманске стали наносить дорожную разметку. С одной стороны для Мурманска это слишком рано, а с другой стороны погодные условия, вроде, даже позволяют. Редакция «КП»-Мурманск» поинтересовалась, с чем связаны такие ранние работы.

- Разметка, которую сейчас наносят по проспекту Ленина, улице Карла Либкнехта, улице Челюскинцев, проспекту Героев-североморцев, является частью подготовительных мероприятий к празднованию 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, пояснил редакции «КП» Андрей Сысоев, глава администрации Мурманска.

Как рассказали нам в Центре организации дорожного движения, нанесение разметки возможно только при сохранении в течение длительного времени устойчивых плюсовых температур, но всегда перед 9 мая город идет на нарушение технологии и наносит разметку, чтобы центральный марш, по которому идут парад и демонстрация, выглядел презентабельно и удобно для людей.

- Погодные условия позволили нам быстро нанести разметку по проспекту Ленина от улицы Книповича до Карла Либкнехта, - рассказал редакции «КП» Алексей Логаев, директор Центра организации дорожного движения, - осталась улица Челюскинцев, проспект Героев-североморцев и Александрова. Но есть проблема с паводком – вода закрывает дорожное полотно. Сколько сможем, столько сделаем, чтобы все смогли достойно почтить память своих дедов.

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