Семья из Мурманска отсудила у туроператора 120 тысяч рублей за несостоявшийся отпуск в Турции

Судебные приставы уведомили петербургскую организацию о возбуждении исполнительного производства. Фото: Сергей ЕФИМОВ

В прошлом году пандемия разрушила планы многих на отпуск за границей. В затруднительной ситуации оказалась и семейная пара из Мурманска, которая в прошлом году купила летнюю путевку в Турцию.

- Северяне заключили договор с местной турфирмой и петербургским туроператором. Весной 2020 года, оценив неблагоприятную эпидемиологическую ситуацию, они направили претензию в обе организации с требованием расторгнуть договор и вернуть деньги за путевку. Турфирма отказала в возврате средств, а петербургская компания аннулировала тур и сообщила, что деньги передадут на хранение в банк до конца 2021 года, - сообщили в ГУ Федеральной службы судебных приставов по Санкт-Петербургу.

В суде было доказано, что туроператор не понес фактических расходов. Кроме того, отсутствие у компании необходимых денежных средств не освобождает его от ответственности за неисполнение обязательств. Таким образом несостоявшиеся туристы должны были получить 121 400 рублей. Также турфирма из Мурманска должна была вернуть семейной паре агентское вознаграждение.

Судебные приставы уведомили петербургскую организацию о возбуждении исполнительного производства. Та не стала искать проблем на свою голову и перечислила жителям Мурманска все деньги за путевку.

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