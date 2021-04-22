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Общество22 апреля 2021 13:03

Уполномоченный по правам человека в Мурманской области про несанкционированное мероприятие: "Выходят потому, что за 2020 год соскучились по мероприятиям"

Михаил рассказал, что во время акции задержали четырех человек
Мария ПАШЕНКОВАМария ПАШЕНКОВА
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Михаил Шилов добавил, что все задержанные получили предписания.

Михаил Шилов добавил, что все задержанные получили предписания.

Фото: Антон ЗАБИРОВ

21 апреля в центре Мурманска прошло несанкционированное мероприятие в поддержку Алексея Навального. По официальным данным МВД, в нем приняли участие 100 жителей Мурманска.

Как сообщил Уполномоченный по правам человека в Мурманской области Михаил Шилов, на акции задержали одного несовершеннолетнего и трех северян старше 18 лет, в том числе руководителя штаба Алексея Навального в Мурманске Виолетту Грудину.

Во время отчета омбудсмена в Мурманской областной Думе парламентарии попросили его сказать, кто эти люди, кто ходит на несогласованные мероприятия и почему они идут.

- Основные участники - это северяне от 18 до 30 лет. Я общаюсь с ними, оказывается, что их очень волнует тема коррупции. Но сказать конкретно, что их не устраивает, они сказать не могут. Я понимаю одно: 2020 год прошел под эгидой ограничений. Люди истосковались по мероприятиям, поэтому они выходят "погулять", как они говорят, - рассказал Михаил Шилов.

Он добавил, что все задержанные получили предписания.

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