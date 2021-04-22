В Мурманской области хотят изменить размеры парковок для строительства новых домов

Жилищное строительство в Мурманской области развито слабее, чем в других регионах по ряду причин. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Жилищное строительство в Мурманской области развито слабее, чем в других регионах по ряду причин. Одна из них - найти подходящие земельные участки достаточно сложно.

Яркий пример - улица Бондарная в Мурманске, где хотят построить три жилых дома для расселения Больничного городка. Работы идут с серьезным отставанием в том числе потому, что земельные участки оказались со слабым основанием, а также не нашлось достаточно площадей для парковок (величина участка рассчитывается в зависимости от этажности дома и отступать от нормы нельзя).

Последнее требование - камень преткновения для строителей.

- Мы хотим пересмотреть градостроительную норму по необходимому количеству парковочных мест. Это важно в том числе под программы по расселению аварийного жилья. Такие стройки идут не только в Мурманске, но и, например, Умбе, Молочном, Кандалакше - в очень стесненных условиях, - сообщил вице-губернатор - министр строительства Мурманской области Владислав Сандурский.

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