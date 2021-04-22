Родителей пострадавших при пожаре детей на Калинина в Мурманске привлекли к административной ответственности

Главе города внесли представление, а в отношении родителей детей были составлены административные протоколы. Фото: vk.com/murmansk_dtp

20 апреля в Мурманске в нежилом деревянном доме №45 на улице Калинина случился пожар. Языки пламени объяли первый этаж ветхого здания, а на втором оказались трое детей возрастом 10-13 лет. Ребят спасли судебные приставы, которые услышали крики о помощи.

ЧП занялась прокуратура Мурманска, которая провела проверку и установила виновника случившегося. Свои обязанности недобросовестно выполняла администрация города. В адрес главы мэрии внесено прокурорское представление.

Также привлекли к ответственности родителей пострадавших при пожаре детей, которые допустили их нахождение в аварийном доме.

- Инспекторами по делам несовершеннолетних ОП № 2 УМВД России по Мурманску составлены протоколы об административном правонарушении по части 1 статьи 5.35 КоАП РФ, которые направили для рассмотрения в комиссию по делам несовершеннолетних, - сообщили в прокуратуре Мурманской области.

Напомним, что в феврале в здании уже случался пожар, который унес жизни трех бездомных.

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