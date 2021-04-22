В Мурманской области для пчел хотят ввести паспорта

У депутатов возник вопрос, а кто будет проверять "правильные ли это пчелы и делают ли они правильный мед"? Фото: Олег РУКАВИЦЫН

22 апреля на заседании Мурманской областной Думы рассмотрели проект закона Мурманской области № 421-6 "О внесении изменений в Закон Мурманской области "О развитии сельского хозяйства Мурманской области".

За официальным названием кроется предложение узаконить проверку пасек в Заполярье и ввести для них санитарно-ветеринарные паспорта.

- Одна из пасек есть в Алакуртти на 30 пчелосемей и в Умбе, куда в этом году планируется подвоз пчел, - рассказал председатель комитета по ветеринарии Мурманской области Алексей Касаткин.

У депутатов возник вопрос, а кто будет проверять "правильные ли это пчелы и делают ли они правильный мед" - есть ли у комитета нужные специалисты. Как отметил Алексей Касатки, с такой проблемой ведомство не столкнется. Законопроект парламентарии поддержали.

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