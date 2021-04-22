ДТП с пострадавшим в Карелии: водитель из Североморска потерял создание и съехал в кювет

Авария произошла в Кондопожском районе. Фото: vk.com/gibddkareliya

21 апреля в Кондопожском районе Карелии произошло серьезное ДТП, в котором пострадал один человек. Об аварии сообщили в Госавтоинспекции Республики.

- В 20.20 на 467 километре федеральной автодороги «Кола» 35-летний водитель автомобиля Suzuki, житель Североморска, во время движения потерял сознание и съехал в кювет. В ДТП травмы получила 71-летняя пассажирка иномарки - жительница Мурманской области, - сообщили в ГИБДД Карелии.

Пострадавшую доставили в лечебное учреждение для оказания медицинской помощи. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Госавтоинспекторы напоминают, что при дальних поездках водителю необходимо запланировать время и место для отдыха, не допускать состояния усталости. В соответствии с пунктом 2.7 ПДД РФ запрещается управлять автомобилем в утомленном состоянии, ставящем под угрозу безопасность движения.

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