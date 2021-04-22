К Мурманской области приближается снегопад

В Мурманскую область ненадолго вернется зима. Фото: Ольга ЗАСУХИНА

Минувшие выходные в Мурманской области и начало недели выдались очень теплыми и солнечными. Однако конец недели обещает быть уже не таким весенним.

Напомним: Мурманское управление по гидрометеорологии мониторингу окружающей среды предупредило северян о наступающем похолодании. Перемена погоды начнется уже сегодня, 22 апреля.

- Зона осадков, тем временем, приближается к югу области. Снежок уже идет на севере Карелии, - сообщает паблик "Погода в Мурманске".

Столбик термометра будет стремиться к нулю, хотя 22 апреля воздух прогреется до +8, северян ждет мокрый снег, дождь.

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