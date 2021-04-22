Стали известны подробности ДТП с участием поезда и легковушки в Мурмашах

Машина и поезд столкнулись в Мурмашах. Фото:vk.com/murmanskgroup

21 апреля в Мурмашах на железнодорожном переезде произошло ДТП: столкнулись легковушка и грузовой поезд. В ОЖД рассказали подробности происшествия.

- ДТП произошло в 7.41 на регулируемом железнодорожном переезде 14 километра станции Мурмаши. Водитель легкового автомобиля нарушил правила дорожного движения, выехал на переезд при исправно работающей сигнализации перед приближающимся рабочим поездом. Расстояние между поездом и автомобилем оказалось недостаточным для предотвращения столкновения, - сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги.

К счастью, обошлось без пострадавших, поезд не сошел с путей. На движение поездов ситуация не повлияла.

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