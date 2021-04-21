В Мурманске задержали организатора несогласованной акции и несколько участников

Несмотря на то, что акция была несогласованной, на нее пришли люди.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
21 апреля в Мурманске прошло несанкционированное мероприятие в поддержку отбывающего наказание Алексея Навального. Несмотря на то, что разрешения от властей города на акцию не было, она собрала участников. Перед началом сотрудники полиции их предупредили о возможных последствиях за участие.
Однако колонна выдвинулась по центральным улицам города.
Как сообщил с места событий корреспондент "КП"-Мурманск", сначала сотрудники полиции задержали организатора акции Виолетту Грудину, которая за организованные зимой подобные мероприятия получала штрафы. Позже задержали еще трех человек.
- Один из них нецензурно выражался в адрес сотрудников полиции, - сообщает наш корреспондент.
Официальная информация от УМВД по Мурманской области о количестве задержанных уточняется.
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