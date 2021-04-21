Появилось видео нападения мужчины на 12-летнюю школьницу в Мурманске

Мужчина подошел к двум подружкам и начал приставать. Фото: https://vk.com/club26241/Анна Маркова

20 апреля в Мурманске на территорию гимназии №5, что находится на улице Карла Маркса, проник неизвестный мужчина. В это время во дворе гуляли две девочки, на одну из них незнакомец напал, стал прижимать к себе и выкрикивать непристойные вещи.

12-летней школьнице удалось быстро вырваться из рук извращенца. Учителя, узнав о случившемся, позвонили маме девочки. На место вызвали полицию и следователей. Спустя некоторое время мужчина снова объявился у гимназии. Однако правоохранители его отпустили, аргументируя, что ничего криминального не случилось.

В паблике "Регион 51" появилось видео, на котором заметно, как мужчина подходит к двум подружкам и начинает приставать. Одна из школьниц толкает незнакомца, и обе скорее убегают от домогателя.

Сейчас следователи проводят по данному факту проверку.

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