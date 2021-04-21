Рыбак из Североморска рассказал, как его с женой спасли с острова Кильдин

На лодке супруги вышли из флотской столицы и пошли к Кильдину. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Рыбак из Североморска Вячеслав Гиевский рассказал в группе "Fishing 51. Рыбалка и Охота на Кольском п-ове", как вместе с женой попал в беду.

На лодке супруги вышли из флотской столицы и пошли к Кильдину.

- Шли прекрасно - 30 км/ч, дошли уже до западного Кильдина, пропало охлаждение, мотор заглушил, встал на весла. Пока греб - сломал одно весло, ну и, соответственно понесло на остров, уже возле берега накатом волны лодку полностью залило водой, когда выбросило на берег, боролся за то, чтобы лодку не унесло обратной волной в море, жена в это время вытаскивала весь шмурдяк из лодки и относила дальше от воды, искупались полностью, - рассказывает Вячеслав Гиевский. - Жена в состоянии близком к истерике взяла в руки рацию.

Оказалось, что техника сломана, потому что несколько раз побывала в воде. Телефон, которые тоже испытали на себе соль моря, работали, да только пользы от них не было - сеть не ловила. Иного выбора, как подавать сигналы о бедствии по старинке, у супругов не было.

- Жена в оранжевой куртке махала руками, затем взяла якорь-парашют и развевала его на ветру, я выпустил пару ракет парашютных при прохождении лодок, палил фальшфейер, подошли две лодки, разговаривать и докричаться было невозможно, ветер все заглушал, пытался кричать, чтобы вызвали МЧС. Где-то в 15.00 возможно другое время подошел еще один риб с Александром Быковым, именно он и оказал всю помощь, выдернул сначала лодку до буксира, затем и нас с женой, дождались береговую охрану, они нас забрали вместе с лодкой, - продолжает рассказ рыбак.

К слову, рядом с местом, где шла спасательная операция, хорошо клевало, другие рыбаки вытаскивали треску одну за другой. Только вот супругам было уже не до рыбалки.

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