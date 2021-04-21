Следователи проводят проверку после нападения мужчины на 12-летнюю девочку в Мурманске

Мужчину правоохранители отпустили. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

20 апреля на территории гимназии №5 в Мурманске напал на 12-летнюю девочку незнакомый мужчина. Как сообщила "Северпост" мама школьницы, злоумышленник схватил юную северянку и стал кричать непристойности.

Вместе с подругой девочка гуляла во дворе школы после уроков. Тут к ним приблизился незнакомец, схватил девочку, но не смог ее удержать - та смогла быстро вырваться. Подруга школьницы тем временем звала на помощь.

О случившемся узнали учителя, которые сообщили об этом родителям ученицы. На место приехали следователи и полиция. Как уточнили "КП"-Мурманск" в пресс-службе Следственного управления СКР по Мурманской области, по данному факту сейчас проводится проверка.

- Мужчину отпустили, аргументируя, что ничего не случилось. Я переживаю за всех детей сейчас. Мой ребенок спортивный и, возможно, поэтому смог вырваться, - отметила в паблике "Мурманск" мама девочки.

Известно, что мужчина проник на территорию школы через забор.

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