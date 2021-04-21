Коронавирус унес жизни еще двух человек. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Число умерших от коронавируса в Мурманске на 21 апреля 2021 года составило 1140 человек. По данным оперативного штаба при правительстве Мурманской области, за последние сутки от коронавируса умер еще 2 человека. К счастью, с каждым днем летальных исходов становится все меньше.

Всего в Мурманской области коронавирусом с марта 2020 года подхватили COVID-19 50125 человек, 25 новых случаев выявили за последние сутки. Выздоровели 47528 северян, а на лечении с COVID-19 остаются 1457 пациентов.

Больше всего зараженных приходится на Мурманск (+14, всего 24831), Североморск (+4, всего 4626) и Кандалакшский район (всего 3447).

Напомним: в Мурманской области свернули уже 60% коек под больных коронавирусом.

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