Сержанта, сбившего насмерть сигналиста на железнодорожном переезде в Кандалакше, ждет суд

В отношении военнослужащего возбудили уголовное дело по части 4 статьи 264 УК РФ. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Утром 17 января на железнодорожном переезде в Кандалакше произошло смертельное ДТП. Напомним: водитель легковушки, летевший на огромной скорости, задавил мужчину. Под колесами авто чуть не оказался и второй человек, но тот успел отскочить в сторону.

- Следствием установлено, что около 7 утра 17 января 2021 года сержант войсковой части №34667, управляя личным автомобилем, при проезде нерегулируемого железнодорожного переезда, расположенного на улице Заводской, проигнорировал требования дорожного знака 2.5 «Движение без остановки запрещено» и не затормозил, из-за чего совершил наезд на мужчину, выполнявшего функции сигналиста. В ДТП потерпевший получил тяжкие телесные повреждения, повлекшие его смерть на месте происшествия, - сообщили в Следственном комитете РФ по Северному флоту.

В отношении военнослужащего возбудили уголовное дело по части 4 статьи 264 УК РФ "Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, сопряженное с оставлением места его совершения".

Сержант раскаялся в содеянном и добровольного возместил родственникам расходы на погребение погибшего, а также моральный вред.

Сейчас уголовное дело направлено в Мурманский гарнизонный военный суд.

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