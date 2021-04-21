В Москве стоит памятник героям романа писателя из Кировска Венедикта Ерофеева

Поставили монумент в 2000 году, через десять лет после смерти Венедикта Ерофеева. Фото: Вера СЛОНСКАЯ

В Москве в сквере на площади Борьбы недалеко от метро "Достоевская" стоит "пьяный памятник", так его кличут в народе. Венедикт Ерофеев, писатель из Кировска, написал известный роман "Москва-Петушки", в котором главный герой Веничка, запойный алкоголик, едет из Москвы в Петушки к своей возлюбленной, которая работает в тех самых Петушках проституткой.

Но едет он в пятницу 13, и этот день становится для него последним, потому что встречается он с потусторонними силами.

Скульптурная композиция состоит как раз из главного героя, упирающегося головой в надпись "Москва", и девушки по вывеской "Петушки". На постаменте Венички выбита фраза "Нельзя доверять мнению человека, который еще не успел опохмелиться", а девушку сопровождают слова самого главного героя, ведь именно для него "В Петушках жасмин никогда не отцветает и птичье пение не молкнет".

Скульптурную композицию создали архитекторы Валерий Кузнецов и Сергей Манцерев, оплатил изготовление московский завод. Поставили монумент в 2000 году, через десять лет после смерти Венедикта Ерофеева, который умер от рака горла. Сейчас фамильный архив писателя формируется в Кировском государственном архиве.

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