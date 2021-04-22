В премии "Хрустальный компас" участвуют пять проектов от Мурманской области

На соискание премии "Хрустальный компас" претендуют проекты из Мурманской области. Фото: Русское географическое общество

Мы уже писали, что этнографический комплекс Тоня Тетрина в Умбе стал претендентом на премию «Хрустальный компас» в номинации «Лучший социально-информационный проект по сохранению природного и историко-культурного наследия». Правда, по результатам голосования она пока занимает второе место и уступает приморскому проекту «Заповедное путешествие леопарда». Отставание не очень большое – около 100 голосов.

Ледокол «Ленин» участвует в номинации «Лучший экологический проект промышленных предприятий» и пока занимает лидирующие позиции в голосовании.

С остальными проектами все гораздо печальнее. Фотоальбом «На границе вечных снегов» в номинации «Издание» занимает седьмое место и проигрывает лидеру практически 2,5 тысячи голосов. Проект «Музыкальные надежды Арктики» в номинации «Просвещение» заработал всего 2 голоса и отстает от лидера на 277 голосов. Проект «Прикосновение к исторической памяти о Великой Победе в Заполярье для слепых и слабовидящих людей» в номинации «Гражданская позиция» набрал всего 41 голос.

Поддержать наших номинантов и проголосовать за понравившиеся проекты можно здесь. Голосование продлится до 30 апреля.

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