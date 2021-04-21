Летом путешественникам могут предложить новые виды туризма в Мурманской области

В регионе придумывают новые турпродукты. Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА

В Мурманской области активно занимаются развитием турбизнеса. Возможно, летом путешественников ждет еще два новых вида отдыха.

Как сообщил глава комитета по туризму Александр Елисеев, на выставке «Интурмаркет» представили новые «летние» туристические продукты, предлагаемые регионом, такие как фотоохота на китов и организованный сбор грибов и ягод. Кроме того, к лету в Мурманской области должен открыться ряд отелей и других туристических объектов.

- Ключевые задачи сегодня – это создание конкурентоспособной инфраструктуры и система мотивации туроператоров к оказанию качественных услуг. Крайне важно, чтобы люди, приезжая к нам в область, получали удовольствие и уезжали довольные, – подчеркнул губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Александр Елисеев также отметил, что за два месяца работы на посту главы комитета ему удалось достичь взаимопонимания с турбизнесом региона и выстроить по-настоящему командную работу в отрасли.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Шаманы на Кольском полуострове. В Мурманской области может получить развитие необычный вид туризма (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru