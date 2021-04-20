В Полярно-альпийском ботаническом саду в Кировске созрел аравийский кофе

Растение ежегодно приносит плоды. Фото: vk.com/pabgi

Пока в лесах Мурманской области распускаются первые подснежники, в Полярно-альпийском ботаническом саде-институте Кировска уже плодоносит аравийский кофе.

- В коллекции ПАБСИ кофе аравийский культивируется с 1966 года, растение мы получили из Центрального республиканского ботанического сада Украины. В условиях нашей оранжереи оно ежегодно обильно цветет и плодоносит, - рассказали сотрудники сада-института.

В природе дикие заросли аравийского кофе можно встретить в речных долинах и на высотах 1600-2000 метров над уровнем моря в юго-западной части Эфиопии. В природе это вечнозеленый кустарник или небольшое дерево, обычно достигающее высоты 5 метров, в отдельных случаях вырастает до 10 метров. После цветения появляется плод - зеленая ягода, которая по мере созревания краснеет. Буро-красный плод содержит 2 зернышка.

Сейчас этот кофе аравийский широко культивируется в Индонезии, Индии и странах Латинской Америки.

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