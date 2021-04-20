Коронавирус забрал жизнь еще одного человека. Фото: Олег УКЛАДОВ

Число умерших от коронавируса в Мурманске на 20 апреля 2021 года составило 1138 человек. По данным оперативного штаба при правительстве Мурманской области, за последние сутки от коронавируса умер еще 1 человек. К счастью, с каждым днем летальных исходов становится все меньше. Будем надеяться, что тенденция сохранится.

Всего в Мурманской области коронавирусом с марта 2020 года заразились 50 100 человек, 28 новых случаев выявили за последние сутки. Выздоровели 47494 северянина, а на лечении с COVID-19 остаются 2606 пациентов.

Больше всего зараженных приходится на Мурманск (+21, всего 24817), Североморск (+2, всего 4622) и Кандалакшский район (+1, всего 3447).

Напомним: прививочные пункты от коронавируса Мурманской области появились на Яндекс.Картах. Жители Заполярья смогут найти адрес, контакты и время работы ближайшего пункта.

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