В Мурманской области с четверга похолодает

За потеплением в Мурманскую область придет похолодание. Фото: Ольга ЗАСУХИНА

В Мурманской области с 18 апреля стоит настоящая весна. 20 апреля воздух прогреется до 15!

Однако наслаждаться теплой погодой осталось не так долго: уже на этой неделе ожидается похолодание.

- 21 апреля антициклон постепенно разрушится, в дневные часы станет прохладнее на 2-3°. 22 апреля ожидается смещение на Кольский полуостров южного циклона: по Мурманской области пройдут осадки различной интенсивности, ветер повернет к северному, северо-восточному направлению, температура воздуха понизится, - сообщает Мурманское управление по гидрометеорологии мониторингу окружающей среды.

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