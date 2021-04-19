Один из провалившихся под лед рыбаков в Кандалакшском районе погиб

Одного мужчину удалось спасти. Фото: СУ СКР по МО

19 апреля в Кандалакшском районе на озере Канда провалились под лед рыбаки. По уточненной информации заместителя начальника пресс-службы МЧС по Мурманской области Михаила Буркова, мужчин было двое, а не трое. Одного из них спасли и передали бригаде скорой помощи. А другой северянин, к сожалению, не выжил.

- Один из рыбаков, провалившихся под лед, погиб. Следственным отделом по городу Кандалакша по данному факту начата процессуальная проверка. Личность и обстоятельства гибели мужчины устанавливаются, - сообщила старший помощник руководителя следственного управления СКР по Мурманской области Алина Александрович.

Напомним: в Кольском районе ищут пропавшего рыбака. Мужчина отправился удить рыбу на озеро около горы Волшепахк.

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