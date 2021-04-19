Единственный в Мурманской области профессиональный картингист занял первое место на втором этапе Чемпионата России

Тренер высоко оценивает успехи Дмитрия Кириллова, впереди - борьба за гран-при Бахрейне. Фото: Личный архив

Девятиклассник Дмитрий Кириллов из гимназии № 9 Мурманска – единственный картингист в регионе. Он представляет честь родного края на соревнованиях разного уровня. Например, сейчас проходит этапы Чемпионата России. Первый - в Грозном, сразу после него мурманчанин улетел в Ростов-на-Дону, где занял первое место в классе «Ротакс Макс». По итогам общего зачета он сейчас занимает третье место. Цель – откатать шесть этапов так, чтобы выиграть путевку в Бахрейн, где пройдет Гран-при - мировая серия.

- Шанс на победу у Димы есть, - рассказывает «КП»-Мурманск» папа пилота Денис Кириллов. - Он много тренируется. В Мурманской области подходящих мест почти нет, только манеж, приходится летать в Москву или Сочи. Часто бывает так: в пятницу улетел, в воскресенье вернулся.

Дмитрий Кириллов из Мурманска занял первое место на втором этапе Чемпионата России в классе «Ротакс Макс». Фото: Личный архив

Несмотря на то, что Дима вовлечен в тренировки и соревнования так, что свободного времени у него почти нет, учится он хорошо. Родители следят, чтобы выполнял задания, нанимают репетиторов, хотя спортсмена заставлять из-под палки не надо - он сам любит заниматься. Хотя все-таки в дневнике проскальзывают двойки. Не потому, что Дима ленится, просто в гимназии, где он учится, к частым пропускам, к сожалению, относятся без понимания. Сдать материалы для аттестации за четверть - задача со звездочкой: встретиться с учителями сложно.

- Сейчас Дима вернулся из Ростова-на-Дону, у него есть неделя, чтобы сдать все предметы, потом он снова уезжает на соревнования. Помимо «Ротакс Макс» он участвует еще и в других классах картинга. Мне, как родителю, хотелось бы видеть больше понимания со стороны гимназии, все-таки достижения сына поднимают и репутацию учебного учреждения, - продолжает Денис Кириллов. - Мы хотим, чтобы Дима остался учиться в гимназии № 9. Сам я за 10 классов сменил 7 школ: мои родители были военными. У меня нет одноклассников, и я не хочу такого для сына.

Сейчас Дима выбирает третий предмет для ОГЭ, к базовым русскому языку и математике он готов (ради репетиционного экзамена на день прилетел в Мурманск прямо в разгар соревнований), осталось решить, к чему больше лежит душа: к английскому языку или химии с биологией?

Единственный в Заполярье пилот гонок часто бывает на тренировках и соревнованиях, но об учебе не забывает. Фото: Личный архив

Уже скоро у юного пилота новый этап Чемпионата России. Остается только пожелать, чтобы палки в колеса ему не вставляли, рука твердо держала руль и пьедестал покорился.

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