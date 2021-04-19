В Мурманской области будут выявлять машины с тонированными стеклами

Светопропускание стекол должно быть не менее 70%. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

С 19 апреля в Мурманской области стартует рейд по выявлению автомобилей с тонировкой стекол, превышающей допустимую. Речь идет о лобовом стекле и боковых передних стеклах. Как указано в техническом регламенте, светопропускание стекол, обеспечивающих видимость для водителя, должно быть не менее: 70% для ветровых (лобовых) стекол и для стекол, входящих в нормативное поле обзора (передние боковые). Требования для прочих стекол не регламентируется.

- Светопропускная способность стекол очень сильно влияет на аварийность, - пояснила редакции «КП» Ирина Петровская, инспектор по особым поручениями УГИБДД УМВД России по Мурманской области, - Более того, тонированное лобовое стекло не должно искажать правильное восприятие белого, желтого, красного, зеленого и голубого цветов.

Неблагоприятных вариантов в ходе рейдов будет два. Первый – административная ответственность - если лобовое и боковое стекло пропускает меньше 70% света, штраф составит 500 рублей (п. 3.1 ст. 12.5 КоАП). Водителю предложат снять тонировку на месте или выдадут предписание в течение 10 дней ее удалить. Второй вариант – при наличии неисполненного предписания, которое выдавалось ранее, - привлечение к ответственности за неповиновение сотруднику полиции. Во втором случае ответственность по ст. 19.3 КоАП может быть не только в виде штрафа, но и ареста до 15 суток.

Рейд продлится до 28 апреля.

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