За последние сутки умер один человек. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Число умерших от коронавируса в Мурманске на 19 апреля 2021 года составило 1137 человек. По данным оперативного штаба при правительстве Мурманской области, за последние сутки от коронавируса умерли еще один человек. Это минимальный показатель с начала весны.

Всего в Мурманской области коронавирусом с марта 2020 года заразились 50 072 человека, 30 новых случаев выявили за последние сутки. Выздоровели 47480 северян, а на лечении с COVID-19 остаются 1455 пациентов.

Больше всего зараженных приходится на Мурманск (+22, всего 24796), Североморск (+4, всего 4620) и Кандалакшский район (3446).

Как сообщил министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев, в регионе развернуто 585 коек под ковидных больных, 60% коечного фонда уже свернуто с начала года.

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