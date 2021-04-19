На вокзале в Мурманске поймали молодого человека с 70 свертками наркотиков

Мужчину заключили под стражу. Фото: сзфоут.мвд.рф

На железнодорожном вокзале в Мурманске транспортные полицейские задержали за хулиганство 24-летнего пассажира. Когда его доставляли в дежурную часть, тот стал сопротивляться и попытался убежать. Но не получилось. Как позже выяснилось, с собой у молодого человека было много чего запретного.

- Стражи правопорядка установили, что нарушителем является безработный 24-летний местный житель. Во время личного досмотра у него были обнаружили и забрали 70 свертков из скотча разных цветов с неизвестным веществом. По заключению экспертов, в свертках оказался синтетический наркотик общей массой более 220 грамм. "Синтетику" молодой человек намеревался сбыть в Мурманске через тайники-закладки, - сообщили в УМВД на транспорте по Северо-Западу.

В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по части 3 ст. 30, п. «г» части 4 статьи 228.1 Уголовного кодекса РФ. Также в отношении молодого человека составили протоколы за мелкое хулиганство и неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции.

Сейчас мужчина находится под стражей.

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