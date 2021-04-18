Тоня Тетрина в Умбе стала претендентом на премию "Хрустальный компас"

Голосовать можно сколько угодно раз, но один раз в сутки. Фото: Алена Барсукова

Тоня Тетрина в Умбе стала претендентом на получение премии "Хрустальный компас". Это первая премия в России в области сохранения и популяризации природного и культурно-исторического наследия.

Тоня Тетрина в Умбе впервые упоминается в XV веке и сейчас на ее месте энтузиасты воссоздали поморский и саамский быт. Создатели рассказывают как люди жили, ловили рыбу, проводят экскурсии, учат людей собирать грибы и делать посуду. Все желающие могут приехать и пожить в тоне, прикоснуться к истории как древней от начала освоения Кольского Севера, так и очень древней - хозяева готовят выставку про эпоху неолита - и современной - про участие северных территорий в эпоху Второй мировой войны. Проголосовать на наш уникальный объект на премию "Хрустальный компас" возможно до 30 апреля. Голосовать можно сколько угодно раз, но один раз в сутки по ссылке.

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