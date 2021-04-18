Серьезный пожар в Кировске: загорелась квартира в пятиэтажном доме, пострадали четыре человека

Из горящей квартиры эвакуировали четырех пострадавших. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В минувшую субботу в Кировске вспыхнула квартира в пятиэтажном доме. Без пострадавших, к сожалению, не обошлось. На месте работали спасатели.

- 17 апреля в 21.11 на пульт дежурной службы «01» поступила информация о возгорании по адресу: Кировск, улица Ленина, 39. Произошло возгорание в двухкомнатной квартире пятиэтажного жилого дома. В результате происшествия квартира закопчена по всей площади, полностью выгорела одна комната общей площадью 12 квадратных метров, вторая комната повреждена огнем на площади 8 квадратных метров, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Мурманской области.

Из горящей квартиры эвакуировали четырех пострадавших. На месте пожара работало одно пожарно-спасательное подразделение - 7 человек личного состава, 3 единицы техники. Причина случившегося устанавливается.

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