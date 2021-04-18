Коронавирус унес жизни двух человек. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Число умерших от коронавируса в Мурманске на 18 апреля 2021 года составило 1136 человек. Согласно данным оперативного штаба при правительстве Мурманской области, за последние сутки от коронавируса умерли еще два человека. Напомним: за весь 2021 год в Мурманской области был только один день без летальных случаев - 28 февраля.

Всего в Мурманской области коронавирусом с марта 2021 года заразились 50 042 человека, 31 новый случай выявили за последние сутки. Это минимальный показатель за год.

Больше всего зараженных приходится на Мурманск (+21, всего 24774), Североморск (+3, всего 4616) и Кандалакшский район (3446).

Выздоровели 47470 северян и гостей Заполярья, а на лечении с COVID-19 остаются 1136 пациентов.

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