В Мурманской области откроется инновационное производство уличной мебели из вторсырья

Вложения в проект составят 1,1 миллион рублей. Фото: правительство МО

Новый резидент Арктической зоны РФ, индивидуальный предприниматель Виталий Матвеенко, откроет в Мурманской области инновационное производство уличной мебели и стройматериалов из бывшего в употреблении пластика и песка.

- В основе производства лежит авторская технология изготовления полимерпесчаной смеси, из которой создаются крупногабаритные износостойкие изделия, малые архитектурные формы. В качестве сырья используется песок и выброшенный людьми пластик. Наш завод будет выпускать скамейки, урны, кашпо, беседки и другую мебель, а также стройматериалы и сувениры. Продаваться готовая продукция будет в строительных супермаркетах и специализированных магазинах, через оптовую сеть и на садовых рынках. Будем работать с подрядными компаниями, занимающихся благоустройством придомовых и парковых территорий, ТСЖ и УК, – рассказал Виталий Матвеенко.

По подсчетам предпринимателя, на одну парковую скамью уходит порядка 5000 полиэтиленовых пакетов, из которых получается 40 килограммов мягкого вторичного пластика. Мощность цеха позволит ежемесячно перерабатывать около 5 тонн таких отходов в 150 новых полезных изделий. Также производства будет безотходным - сломанные и бракованные детали возвращаются в цех, где их превращают в новые предметы благоустройства.

Готовые изделия будут выглядеть неотличимо от деревянных, но обладать повышенной износостойкостью и способностью длительное время противостоять суровому и резко меняющемуся климату Севера.

По соглашению с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики вложения в проект составят 1,1 миллион рублей. Средства пойдут на модернизацию цеха и закупку производственного оборудования.

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