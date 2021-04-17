В Мурманске автобусы №7Т и №29 меняют расписание

Автобусы 7Т и 29 в Мурманске переходят на новое расписание. Фото: Альберт ДЗЕНЬ

В Мурманске с 8 апреля общественный транспорт перешел на весеннее расписание. Но два автобуса еще раз меняют свой график работы.

Как сообщает "Электротранспорт", с 19 апреля на автобусном маршруте №7Т в будни и выходные дни вводятся дополнительные рейсы до ТРЦ "Форум".

- Также с 29 апреля на автобусном маршруте №29 планируется к вводу новое расписание, сформированное в связи с многочисленными обращениями пассажиров. Удовлетворены пожелания по отмененным рейсам и частично выполнена сдвижка действующих, - сообщает перевозчик.

Напомним: с 24 апреля северян до ярмарки "Наша рыба" будут возить бесплатные автобусы.

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