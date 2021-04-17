За последние сутки от коронавируса в Мурманской области умерли еще два человека. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Число умерших от коронавируса в Мурманске на 17 апреля 2021 года составило 1134 человека. По данным оперативного штаба при правительстве Мурманской области, за последние сутки от коронавируса умерли еще два человека. За весь 2021 год в Мурманской области был только один день без летальных случаев - 28 февраля.

Всего в Мурманской области коронавирусом с марта 2021 года заразились 50 011 человек, 38 новых случаев выявили за последние сутки. Это минимальный показатель за год: 21 апреля было 35 заболевших, потом кривая пошла вверх.

Напомним: оперштаб разъяснил правила действий для тех, кто прибывает в Мурманскую область из-за границы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мурманской области свободно 30% ковидных коек. От коронавируса привились свыше 40 тысяч человек (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru