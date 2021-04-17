Стала известна причина гибели трех бездомных в Мурманске

Когда пожар потушили, в доме нашли три трупа. Фото: Иван МАКЕЕВ

21 февраля в Мурманске загорелся дом № 45 на улице Калинина. Несмотря на то, что двухэтажная деревяшка была расселена, в ней были люди: пожарные нашли в помещении три трупа.

- В результате пожара погибли три человека без определенного места жительства. Назначена пожарно-техническая экспертиза. По предположительной информации, граждане решили погреться в доме и развели костер. Предварительной причиной возгорания стало неосторожное обращение с источником огня. Один мужчина опознан - 1989 года рождения. Личности двух других еще выясняются, - сообщила тогда "КП" -Мурманск" старший помощник руководителя следственного управления СКР по Мурманской области Алина Александрович.

Сейчас эта версия подтвердилась. Пожар в «деревяшке» случился из-за того, что отравились окисью углерода и этиловым спиртом.

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