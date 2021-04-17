В Североморске построят ФОК

На заседании правительства Мурманской области озвучили, что в Североморске появится ФОК. Фото: правительство Мурманской области

16 апреля губернатор Андрей Чибис побывал с рабочей поездкой в Североморске, там же прошло выездное совещание правительства Мурманской области.

После общения с инициативными жителями флотской столицы глава региона сообщил, что в Североморске построят физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном.

- Развитие спортивной инфраструктуры в Североморске правительство региона, безусловно, поддерживает. Тем более об этом просят жители столицы Северного флота. Эту идею сегодня вынесем на заседание правительства, я ее поддержу. Мы найдем источник финансирования и запустим стройку, - сообщил губернатор.

Напомним: в декабре 2020 года ФОК открыли в Апатитах.

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