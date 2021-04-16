Серьезный пожар в Мурманске: загорелся таксопарк на улице Марата

Угрозы распространения пожара нет. Фото: ГУ МЧС по МО

16 апреля в Мурманске произошел серьезный пожар на улице Марата. Загорелся старейший в городе таксопарк. На месте происшествия работали спасатели.

- Поступило сообщение по системе "112", что по адресу улица Марата, дом №1 в таксомоторном парке в одном из помещений произошло возгорание. Объект по рангу пожара 1 БИС, - сообщил начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Мурманской области Алексей Баринов.

Общее количество задействованных сил и средств - 63 человека, 15 единиц техники, в том числе от МЧС - 52 человека, 11 единиц техники. Угрозы распространения пожара нет.

Напомним: в Мурманске загорелась пристройка рядом с супермаркетом. Вспыхнувшее пламя сняли на видео очевидцы.

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