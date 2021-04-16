В Мурманске водитель маршрутки нарвался на административный протокол за ездку без маски

Фото: vk.com/mintrans_51

Сотрудники министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области провели проверку на соблюдение противоэпидемических мер в общественном транспорте и объектах транспортной инфраструктуры региона.

Всего проверили 15 транспортных средств, среди которых - микроавтобусы №51,10, 18, 225, 106, автобусы №18, 106, 10 и троллейбусы №10 и №6. Как оказалось, не все соблюдали профилактические правила, направленные на борьбу с ковидом. Так, водитель одной из маршруток возил пассажиров без маски.

- Был составлен административный протокол в отношении водителя микроавтобуса за нарушение порядка использования средств индивидуальной защиты в общественном транспорте, - сообщили в региональном минтрансе.

Напомним: в Мурманске водители маршруток устроили гонки. Мужчин не смутило, что они везут пассажиров.

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