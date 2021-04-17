"Губка Боб с Крайнего Севера": Рыбак из Мурманска поймал существо без мозга, сердца и глаз

У губок очень развита регенерация. Фото: www.instagram.com/rfedortsov_official_account

Моряк из Мурманска Роман Федорцов известен на всю Россию тем, что показал далеким от моря людям, какие необычные существа обитают в пучине морской. В своих соцсетях он часто делится снимками различных рыб и не только. Например, последняя публикация в Instagram - про существо без мозга, глаз, сердца, пищеварительной и кровеносной систем, тканей и органов.

Речь идет о губке.

- Если верить ученым из МТИ, обычная морская губка является первым животным на Земле. Всего в мире существует 5 тысяч видов губок. На фото губки GEODIA со дна Баренцева моря. Попадались в трал несколько раз. Живут на глубине, солнечных лучей не видят, отсюда и такая скромная окраска. Типичный житель Крайнего Севера, - рассказывает Роман Федорцов.

Своим подписчикам он рассказал, что губки имеют невероятную способность к регенерации, а также они являются биофилтраторами воды.

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