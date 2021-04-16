Погода в Мурманске и области на 17, 18 апреля 2021 года: потеплеет до +14 градусов

В регионе будет тепло. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманскую область спешит самая настоящая весна. Наконец-то! На выходных в регионе ожидается потепление, так что самое время размять ноги и пойти гулять под лучами солнышка.

17 апреля, в субботу, будет облачная с прояснениями погода. Ночью местами небольшой мокрый снег, днем без существенных осадков. Ветер западный умеренный, на севере местами сильный. Температура воздуха ночью от +2 до -3, днем +7+12 градусов. Ночью и утром местами гололедица.

А уже в воскресенье и к началу следующей недели столбик термометра поднимется еще выше.

- 18-19 апреля погода в нашем регионе будет носить антициклональный характер: существенных осадков не ожидается, преобладающая температура воздуха ночью от +2 до -5, днем +8+14 градусов, - сообщили в мурманском гидрометцетре.

Напомним: в Мурманской области зацвели подснежники. Нежные цветы сфотографировали в районе Молочного.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Зверек с маникюром лазал по помойке": как в Мурманске спасали молодую ондатру. Пушистик, которого назвали Остином, оказался совсем ручным (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru