В Мурманске дороги для ремонта выбирали вместе с населением

Голосование проходило по проекту «Карта убитых дорог» Фото: Антон ЗАБИРОВ

В 2020 году активно собирались предложения от населения по ремонту дорог в Мурманске и Коле: проводились голосования, собиралась информация из соцсетей. Голосование проходило по проекту «Карта убитых дорог»

- По предложенному списку дорог комиссия выезжала на объекты вместе со специалистами, общественниками и представителями организаций инвалидов. Мы оценивали состояние дороги, ее приоритетность по отношению к другим позициям, затраты на ремонты. Итоговый список дорог утверждался губернатором области. Именно таким образом в список дорог в 2021 году попали Терский переулок и Трудовые резервы – рассказали в министерстве транспорта и дорожного хозяйства редакции «КП».

Оба объекта являются важными для доступа к социальным объектам – детским садам, Пантелеймоновской церкви, спортивной школе. По обоим объектам уже проведены торги, выбраны подрядчики и заключены контракты.

- Все остальные объекты, по которым население высказало свои предложения, у нас включены в планы на 2022 и 2023 года. По некоторым из них уже даже заключены контракты и работы начнутся в 2021 году, - отметили в профильном ведомстве.

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